台湾汇市：台币兑美元第二日随亚币收升，贝南克演说前市场犹豫

* 外资买超台股稍有汇入 * 出口商亦有抛汇 * 央行见30.2-30.3买美元 * 关注贝南克谈话 路透台北7月10日 - 台币兑美元 周三连二日收升创逾二周高位，主要跟随着韩 元等亚币上涨。只不过，今晚美联储主席贝南克演说之前，市场仍显得观望犹豫，交投清淡 。 交易员表示，出口商的美元卖盘今日仍有抛出，而外资也是连续两日买超台股，偏向汇 入。只不过，贝南克的讲话之前，韩元趋升，亚洲新兴汇市中美元多单即遭抛售，可见多头 先行减仓观望，台币汇市交易量也落入相对清淡的局面。 “今天非美货币反弹,...大家还都在等他(贝南克)讲话。”一位本地银行的交易员称。 今日台北外汇交易市场的成交量5.41亿台币，和上日的5.37亿相去不远，但明显少于周 一的8.58亿台币。交易员预估，若隔夜国际汇市消息面变动不大，初估明日台币兑美元实质 交易区间先看30-30.1。 也有一家银行交易员表示，盘中央行似乎在30.2-30.3之间买入美元，今日尾盘也有作 价助贬台币，关切汇价情况仍旧持续。 台币终场收升3.5分报30.085，是6月18日以来的高位，当日收在30.002。不计央行开盘 及尾盘作价，台币今日实质成交区间在30.02-30.08，上日则在30.08-30.13。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超59.59亿台币，连续第二日买超 。上日修正后为买超50.23亿。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价则在价平 附近。指标美元/台币一个月天期 报价落在30.015/30.035左右，上日则收在3 0.080。 多数亚洲新兴货币周三延续涨势，尽管中国贸易数据疲弱，且市场对于美国联邦储备理 事会(美联储/FED)日内稍晚的言论持谨慎态度，但投资者依旧回补空仓。韩元 领 涨，因出口商结算需求引发美元止损卖盘。离岸基金亦买进韩元。 本周重要的数据及事件包括: 周三:美联储公开市场委员会(FOMC)公布会议记录。 周四:韩国央行公布利率决议;美国公布一周请领失业金数据。 周五:美国公布6月生产者物价指数(PPI)。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.085 30.120 30.019-30.149 30.125 5.41 5.37 元太外汇经纪公司 30.061 30.126 30.020-30.130 30.130 2.32 2.38 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.000/0.015 美元/台币六个月期 -0.085/-0.055 -0.075/-0.050 (完)