香港股市：恒生指数公司将推出AH股精明指数，旨在提高两地价差回报

路透基点：台湾兴富发建设签署106.5亿台币担保贷款案--TRLPC
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
路透香港7月10日 - 恒生指数公司周三称，将于7月22日起推出新一只AH股指数--恒生AH股精明指数，旨在提高两地价差回报。
恒生指数自2007年起推出AH指数系列，其中包括AH溢价指数 ，惟近年AH股价差显着收窄，溢价指数已由2008年最高208点大幅回落，近半年徘徊在100点水平，对投资者吸引力减退。
恒生指数公司董事兼总经理关永盛在记者会上称，由于合格境外机构投资者（QFII）、合格境内机构投资者（QDII）以及人民币合格境外机构投资者（RQFII）的规模扩大，两地股份价差收窄，部分A股比H股的溢价甚至下降至100以下，换言之H股较A股的价格更高。
“简单而言，AH股精明指数就是那一只价低就持有那一只，通过A股和H股之间的转换以赚取额外回报。”他说。
AH股精明指数每月根据需要而转换，若成份股公司的AH股价格比率大于103，会将A股转换至H股，若这个价格比率少于97则由H股转换至A股。
恒指公司执行副总裁兼研究及发展主管黄伟雄称，根据测试模型，当AH价格比率在105卖出A股并买入H股，在价格比率在95时卖出H股并买入A股，转换的回报比起无转换多出11%。
恒指公司的研究并显示，由2008年至2013年上半年，平均每年转换23次及平均回转10.7次，平均每年回报率为18.8%。
AH指数系列覆盖54只成分股，按流通比率五大股份分别是工商银行 、建设银行 、中国银行 、民生银行 以及中国平安 。
AH股溢价指数周三收跌0.2%，报110.88点。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落