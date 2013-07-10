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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 17:05 BJT

欧洲经济：欧洲央行执委科尔称将保持开放态度，灵活应对形势发展

路透巴黎7月10日 - 欧洲央行执委科尔称，

* 欧元区仍身陷于严重的危机之中

* 我们将保持开放的态度并对于发展中的形势做好采取措施的准备

* 欧洲央行做好了通过无限量执行OMT债券计划来进行干预的准备(完)

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