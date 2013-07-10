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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 16:54 BJT

中国个股：保利地产上半年净利润33.98亿元，同比增长35%--业绩快报

路透上海7月10日 - 中国大型房地产企业--保利地产 周三发布发半年度业绩快报称，2013年上半年公司收入与利润均取得较大幅度增长，上半年公司实现归属上市公司股东净利润33.98亿元人民币，同比增长35.37%。

刊登在上海证券交易所的业绩快报并显示，公司上半年营业总收入304.64亿元,同比增50.94%；公司上半年实现基本每股收益为0.48元%。

快报并指出，公司收入与利润增长主要源于已销售的房地产项目的竣工交付，并结转收入。

保利地产周三收报10.67元，最近一个月累计下跌12%.(完)

参看相关细节，请点选上海证券交易所网站(here) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)

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