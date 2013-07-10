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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 16:47 BJT

标题新闻：IMF预计今明两年菲律宾经济将分别成长7%和6%，高于此前预估

注：国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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