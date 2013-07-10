更新版 1-中国货币市场：主要回购利率企稳，但14天走升显未来资金预期不算乐观

路透基点：台湾兴富发建设签署106.5亿台币担保贷款案--TRLPC
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
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路透上海7月10日 - 中国银行间市场周三隔夜和七天回购利率 企稳，但14天期走升。交易员表示，隔夜资金供应仍相对充裕，但略长期限品种需求见涨，略显供不应求，显示在财税上缴和大行分红等因素压制下，主力融出方对未来资金面并不敢过于乐观。
“14天开盘就这个价格，大行出的少，一些小机构，比如小的城商行、农商行需求比较大。”上海一商业银行交易员称。
上海另一商业银行交易员则表示，在月初例行补缴存款准备金后，市场资金面已经开始略有收紧了，目前隔夜供给还算充足，但七天和14天需求已经较为旺盛。
“有机构开始借1-3个月的资金了，大家对后市不是很看好。”她称。
她认为，短期资金充裕而略长期限资金缺乏，显示主要资金供给方预期并不向好，7月中有缴税和大行分红，估计资金市场还是会有所波动，今日七年期国债招标结果偏高，也有部分受此影响。
据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。交易员透露，7月中旬仍有大量财政缴款上报，初步估计可能会有4,000亿元人民币左右。
路透根据对中国四大国有银行公布的利润分配方案测算，四大行2012年的现金分红总额超过2,500亿元，其中H股股东的分红规模则逾1,100亿元。
业内人士周三透露，财政部稍早招标发行的300亿元七年期固息国债，中标利率为3.46%，大幅高于此前市场3.40%的预测均值。
今日银行间市场质押式回购总成交量5,042.22亿元，较上日的5,455.99亿元小幅回落约7.6%；其中隔夜品种成交3,715.33亿元，上日为4,240.32亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --- 质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.2608 3.2509 +0.99 3,715.33
七天 3.6044 3.6079 -0.35 885.44
14天 3.8492 3.6478 +20.14 276.73 上海证交所质押式回购利率
一天 1.3950 1.6350 -24.00 --
七天 3.0950 2.6100 +48.50 --
14天 3.5050 3.5000 +0.50 -- 回购定盘利率
隔夜 3.3000 3.2960 +0.40 --
七天 3.5900 3.6000 -1.00 --
14天 4.0500 3.6300 +42.00 -- Shibor
隔夜 3.2510 3.2490 +0.20 --
七天 3.5900 3.5960 -0.60 --
三个月 4.7040 4.7230 -1.90 -- --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --(完) (发稿 丁淑琴/康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落