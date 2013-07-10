更新版 1-中国货币市场：主要回购利率企稳，但14天走升显未来资金预期不算乐观

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路透上海7月10日 - 中国银行间市场周三隔夜和七天回购利率 企稳，但14天期走升。交易员表示，隔夜资金供应仍相对充裕，但略长期限品种需求见涨，略显供不应求，显示在财税上缴和大行分红等因素压制下，主力融出方对未来资金面并不敢过于乐观。

“14天开盘就这个价格，大行出的少，一些小机构，比如小的城商行、农商行需求比较大。”上海一商业银行交易员称。

上海另一商业银行交易员则表示，在月初例行补缴存款准备金后，市场资金面已经开始略有收紧了，目前隔夜供给还算充足，但七天和14天需求已经较为旺盛。

“有机构开始借1-3个月的资金了，大家对后市不是很看好。”她称。

她认为，短期资金充裕而略长期限资金缺乏，显示主要资金供给方预期并不向好，7月中有缴税和大行分红，估计资金市场还是会有所波动，今日七年期国债招标结果偏高，也有部分受此影响。

据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。交易员透露，7月中旬仍有大量财政缴款上报，初步估计可能会有4,000亿元人民币左右。

路透根据对中国四大国有银行公布的利润分配方案测算，四大行2012年的现金分红总额超过2,500亿元，其中H股股东的分红规模则逾1,100亿元。

业内人士周三透露，财政部稍早招标发行的300亿元七年期固息国债，中标利率为3.46%，大幅高于此前市场3.40%的预测均值。

今日银行间市场质押式回购总成交量5,042.22亿元，较上日的5,455.99亿元小幅回落约7.6%；其中隔夜品种成交3,715.33亿元，上日为4,240.32亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --- 质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2608 3.2509 +0.99 3,715.33

七天 3.6044 3.6079 -0.35 885.44

14天 3.8492 3.6478 +20.14 276.73 上海证交所质押式回购利率

一天 1.3950 1.6350 -24.00 --

七天 3.0950 2.6100 +48.50 --

14天 3.5050 3.5000 +0.50 -- 回购定盘利率

隔夜 3.3000 3.2960 +0.40 --

七天 3.5900 3.6000 -1.00 --

14天 4.0500 3.6300 +42.00 -- Shibor

隔夜 3.2510 3.2490 +0.20 --

七天 3.5900 3.5960 -0.60 --