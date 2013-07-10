更新版 1-中国汇市：人民币收跌，贸易数据疲弱增添贬值情绪

* 人民币即期收贬，与中间价背道 * 中间价续升，中美战略经济对话提供支撑 * 短期汇率可能仍在6.12-14元之间 * 6月疲弱贸易数据增加贬值情绪 (新增评论和收盘报价) 路透北京7月10日 - 人民币兑美元即期 周三收跌，与中间价上扬背道而驰。 新出炉的上半年贸易数据低于预期，尤其是6月进出口双降局面，强化了中国经济放缓预期 ，进一步推动人民币走弱，相应增添人民币贬值情绪。 尽管中国经济基本面平淡，多数新兴国家货币竞相贬值，但人民币却表现强劲，截至周 三，人民币年内升值逾1.5%，远超去年全年升值幅度。 交易人士称，尽管隔夜美元指数上涨，但人民币中间价依旧继续上扬78个点子，料为监 管层在中美战略经济对话期间作出的政治姿态。 交易员并指出，CNH的走弱进一步影响国内交易者的情绪，且有几家大行贵金属的购汇 盘亦在推低人民币价格。整个下午仍是购汇积极，人民币一度跌至日低附近。不过后期人民 币汇率升贬值预期分化仍将持续，整个交易区间震荡机率更高，可能仍维持在6.12-6.14元 间。 “数据出来以后也有一些自营在做多美元。现在感觉整个市场比较薄，进出口不像以前 那么好，客盘也相对清淡了，左右价格的也就不是以前的客盘flow，而是一些非客盘的因素 ，所以像自营、油盘、贵金属什么的一出来就会引起市场上上下下的。”上海一银行交易员 称。 上述交易员称，近期感觉市场比较均衡，短期还是一个振荡吧，中长期要看美国复苏的 情况，一旦比较明显的复苏，对新兴市场流动性的抽走还是会比较强的。而中国情况会相对 稳定一些，汇率政策可能不会有多大的波动，投资收益率来看也还是比美国好一些，资金不 会马上从中国走掉。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及 离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1341 6.1295 -0.07% 中间价 6.1652 6.1730 0.13% 成交额 175亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.61% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 91 6.1274 6.1365 2013年来即期升贬值幅度 1.57% 1年期美元/人民币掉期升水 1,215 离岸人民币市场,北京时间17:07 今日 上日 1年期NDF 6.2830/76 6.2930 CNH即期 6.1363/68 6.1365 中国6月进出口出现17个月来罕见的双双负增长，远低于市场预期。在全球经济增长乏 善可陈，人民币兑美元升值的背景下，下半年贸易前景仍不容乐观。 东京汇市美元兑日圆周三因轧仓下跌，投资者近期将仔细观察美国联邦储备理事会(美 联储/FED)6月货币政策会议记录以及贝南克的讲话是否赋予美元新的看多动能。 中国人民银行周三称，为进一步提高跨境人民币结算效率，境内银行可开展跨境人民币 贸易融资资产跨境转让业务，境内非金融机构亦可向境内银行申请办理人民币境外放款结算 业务等。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)