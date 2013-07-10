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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 17:16 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月10日

路透香港7月10日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:56时,1港元=0.79068人民币
HKDCNY=R)
    
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价  B股股价  A/B股比价
                                        (元)    (港元)   
  万科                                   10.28    13.32        0.98
                                                         
  深物业                                  7.69     6.66        1.46
                                                         
  南玻                                    9.14     5.88        1.97
                                                         
  深康佳                                  3.02     2.42        1.58
                                                         
  ST中华                                  4.19     1.56        3.40
                                                         
  ST中冠                                  8.69     4.36        2.52
                                                         
  深深宝                                  7.40     5.78        1.62
                                                         
  深华发                                  5.52     3.38        2.07
                                                         
  深赤湾                                 10.40    11.35        1.16
                                                         
  招商地                                 26.80    22.53        1.50
 产                                                      
  特力                                    5.90     3.88        1.92
                                                         
  飞亚达                                  6.93     5.94        1.48
                                                         
  一致药                                 29.27    25.73        1.44
 业                                                      
  深深房                                  3.16     2.63        1.52
                                                         
  ST盛润                                  6.06     4.98        1.54
                                                         
  深南电                                  3.64     2.54        1.81
                                                         
  深纺织                                  6.93     5.41        1.62
                                                         
  方大集                                  5.56     2.83        2.48
 团                                                      
  深国商                                 23.80    13.05        2.31
                                                         
  深赛格                                  3.81     2.63        1.83
                                                         
  宝石                                   13.16     8.10        2.05
                                                         
  小天鹅                                  7.54     7.95        1.20
                                                         
  粤高速                                  2.61     2.46        1.34
                                                         
  晨鸣纸                                  3.57     3.51        1.29
 业                                                      
  ST珠江                                  3.12     2.47        1.60
                                                         
  丽珠                                   38.95    34.95        1.41
                                                         
  美菱电                                  3.19     3.34        1.21
 器                                                      
  大冷股                                  7.54     5.74        1.66
 份                                                      
  粤电力                                  4.50     3.99        1.43
                                                         
  佛山照                                  6.50     5.48        1.50
 明                                                      
  江铃汽                                 15.30    20.30        0.95
 车                                                      
  沙隆达                                  9.05     4.90        2.34
                                                         
  苏常柴                                  6.10     4.10        1.88
                                                         
  威孚高                                 20.69    17.76        1.47
 科                                                      
  古井贡                                 19.96    17.38        1.45
 酒                                                      
  ST东海                                  4.97     4.45        1.41
                                                         
  长安汽                                  9.29     8.70        1.35
 车                                                      
  京东方                                  2.18     1.73        1.59
                                                         
  鲁泰                                    8.96     8.78        1.29
                                                         
  本钢板                                  2.60     2.32        1.42
 材                                                      
  张裕                                   34.70    31.48        1.39
                                                         
    
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 梁慧仪；审校 黄凯)

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