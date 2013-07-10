《中国上海证交所A+B股股价对比表》--7月10日

路透基点：台湾兴富发建设签署106.5亿台币担保贷款案--TRLPC
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
路透香港7月10日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:03时,1美元=6.1341人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股比 元) (美元) 价 仪电电子 3.41 0.369 1.51 市北高新 7.07 0.517 2.23 大众交通 5.87 0.644 1.49 永生投资 14.43 1.125 2.09 老凤祥 17.88 1.975 1.48 S中纺机 18.45 0.725 4.15 鼎立股份 15.11 0.663 3.72 氯碱化工 6.08 0.447 2.22 双钱股份 8.75 0.693 2.06 海立股份 5.56 0.532 1.70 浦东金桥 7.32 0.877 1.36 外高桥 13.74 1.005 2.23 ST联华 9.03 0.595 2.47 锦江投资 6.59 0.734 1.46 中路股份 12.85 0.722 2.90 金山开发 8.51 0.499 2.78 海欣股份 7.58 0.531 2.33 耀皮玻璃 5.12 0.449 1.86 大江股份 3.7 0.29 2.08 上柴股份 14.9 0.782 3.11 丹化科技 7.71 0.589 2.13 上海三毛 5.57 0.728 1.25 友谊股份 7.07 1.077 1.07 上工申贝 6.07 0.449 2.20 上海机电 11.29 1.031 1.79 宝信软件 17.38 1.366 2.07 上海物贸 6.25 0.512 1.99 自仪股份 5.41 0.514 1.72 上海普天 7.68 0.537 2.33 陆家嘴 10.53 1.278 1.34 华新水泥 10.62 1.231 1.41 锦江股份 11.95 1.25 1.56 鄂尔多斯 6.49 0.925 1.14 华电能源 2.44 0.298 1.33 SST天海 3.48 0.272 2.09 大名城 5.04 0.394 2.09 东方通信 4.7 0.452 1.70 黄山旅游 10.24 1.17 1.43 开开实业 8.2 0.659 2.03 海南航空 2.02 0.396 0.83 ST轻骑 3.6 0.262 2.24 振华重工 2.99 0.365 1.34 锦州港 4.44 0.369 1.96 九龙山 2.29 0.264 1.41 凌云股份 6.89 0.511 2.20 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪；审校 黄凯)
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落