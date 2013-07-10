意大利经济：央行预计今年经济萎缩约2%，称不能承担失去投资者信心的后果

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透罗马7月10日 - 意大利央行总裁维斯科称，
* 预计2013年该国GDP萎缩约2%，明年增长约0.5%但存在高不确定性
* 无法承担失掉投资者信心的后果，必须保持负责任的预算政策并继续改革
* 货币政策将支持经济复苏。
债信评级机构标准普尔周二将意大利主权债信评等从BBB+下调至BBB，但维持评级展望为负面，指因担心意大利陷入二战后最严重经济衰退的前景。 (完)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
路透苏黎世4月4日 - 瑞士工程集团ABB已经收购奥地利工业自动化业者Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik(简称B&R)，此举符合其扩大产品线以强化竞争实力、挑战德国竞争对手西门子工厂设备业务的战略。