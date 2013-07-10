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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 17:21 BJT

意大利经济：央行预计今年经济萎缩约2%，称不能承担失去投资者信心的后果

路透罗马7月10日 - 意大利央行总裁维斯科称，

* 预计2013年该国GDP萎缩约2%，明年增长约0.5%但存在高不确定性

* 无法承担失掉投资者信心的后果，必须保持负责任的预算政策并继续改革

* 货币政策将支持经济复苏。

债信评级机构标准普尔周二将意大利主权债信评等从BBB+下调至BBB，但维持评级展望为负面，指因担心意大利陷入二战后最严重经济衰退的前景。 (完)

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