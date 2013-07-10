意大利经济：央行预计今年经济萎缩约2%，称不能承担失去投资者信心的后果

* 无法承担失掉投资者信心的后果，必须保持负责任的预算政策并继续改革

债信评级机构标准普尔周二将意大利主权债信评等从BBB+下调至BBB，但维持评级展望为负面，指因担心意大利陷入二战后最严重经济衰退的前景。 (完)