《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月10日

路透基点：台湾兴富发建设签署106.5亿台币担保贷款案--TRLPC
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
路透香港7月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本 地时间17:07时,1港元=0.79069人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为10.88%，低于上交易日收盘的11.10%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股 (元) (港元) 比价 工商银行 3.93 4.80 1.04 建设银行 4.39 5.35 1.04 中国银行 2.65 3.12 1.07 农业银行 2.51 3.08 1.03 招商银行 11.32 12.90 1.11 中信银行 3.64 3.48 1.32 交通银行 4.09 4.90 1.06 民生银行 8.60 7.62 1.43 中国人寿 13.30 17.76 0.95 中国平安 34.34 50.20 0.87 中国太保 15.92 24.80 0.81 中信证券 10.20 13.30 0.97 新华人寿 22.83 22.80 1.27 海通证券 9.95 9.08 1.39 华能国际 5.35 7.75 0.87 大唐发电 5.18 3.28 2.00 华电国际 2.97 3.38 1.11 中煤能源 4.87 4.03 1.53 中国神华 16.23 20.20 1.02 中国石油 8.09 9.12 1.12 兖州煤业 9.88 5.49 2.28 中国石化 4.61 5.43 1.07 上海石化 8.19 2.40 4.32 中海油服 14.12 15.22 1.17 仪征化纤 8.47 2.08 5.15 中国铝业 3.27 2.39 1.73 江西铜业 16.30 12.04 1.71 洛阳钼业 7.13 2.72 3.32 紫金矿业 2.57 1.52 2.14 马钢股份 1.60 1.64 1.23 鞍钢股份 2.58 3.67 0.89 重庆钢铁 2.56 0.99 3.27 海螺水泥 13.39 20.60 0.82 洛阳玻璃 4.57 1.39 4.16 北人股份 8.35 3.12 3.38 中联重科 5.14 4.98 1.31 金隅股份 4.93 4.28 1.46 中国国航 3.97 5.19 0.97 东方航空 2.46 2.30 1.35 南方航空 2.73 2.80 1.23 中国远洋 2.95 3.27 1.14 中海集运 1.90 1.87 1.29 中集集团 10.20 11.92 1.08 中海发展 3.50 3.08 1.44 宁沪高速 5.03 7.62 0.83 深高速 2.70 2.58 1.32 成渝高速 2.65 1.91 1.75 皖通高速 3.49 3.37 1.31 广深铁路 2.34 3.07 0.96 中国南车 3.47 4.21 1.04 中国交建 3.91 5.39 0.92 中国铁建 4.09 6.10 0.85 中国中铁 2.39 3.24 0.93 长城汽车 36.40 34.75 1.32 比亚迪 36.00 28.35 1.61 广汽集团 8.37 6.94 1.53 青岛啤酒 39.56 55.80 0.90 广州药业 34.65 27.00 1.62 新华制药 3.97 1.76 2.85 海信科龙 7.66 4.38 2.21 南京熊猫 7.35 3.50 2.66 晨鸣纸业 3.57 2.88 1.57 上海医药 11.07 14.80 0.95 中兴通讯 13.21 11.68 1.43 东方电气 10.18 10.04 1.28 潍柴动力 17.53 22.95 0.97 东北电气 2.15 0.87 3.13 广船国际 9.37 6.54 1.81 经纬纺机 7.75 4.50 2.18 昆明机床 4.57 1.94 2.98 一拖股份 7.19 3.87 2.35 北辰实业 2.93 1.68 2.21 创业环保 7.38 2.72 3.43 中国中冶 1.60 1.34 1.51 金风科技 5.44 4.67 1.47 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落