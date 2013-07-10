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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 17:31 BJT

意大利金融：一年期公债标售收益率创四个月来最高，此前评级遭调降

路透米兰7月10日 - 在周三的公债标售中，意大利一年期借款成本升至四个月最高，此前标普调降意大利主权评级，比垃圾级高一个级距。

周三，一年期公债标售收益率升至1.078%，触及3月以来最高。(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)

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