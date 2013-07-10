意大利金融：一年期公债标售收益率创四个月来最高，此前评级遭调降

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透米兰7月10日 - 在周三的公债标售中，意大利一年期借款成本升至四个月最高，此前标普调降意大利主权评级，比垃圾级高一个级距。
周三，一年期公债标售收益率升至1.078%，触及3月以来最高。(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
路透苏黎世4月4日 - 瑞士工程集团ABB已经收购奥地利工业自动化业者Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik(简称B&R)，此举符合其扩大产品线以强化竞争实力、挑战德国竞争对手西门子工厂设备业务的战略。