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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 17:42 BJT

《中国企业债发行日程表》--7月10日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

 发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*滨州城建投   11        7     区间5.70%-6.30%    AA          7/12-7/16    宏源证券
资经营公司              (第3-7年末每年偿还20%本金)
===================================================================================     

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
======================================================================================
无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
 无
===================================================================================
    
注:*表示新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 吴芳)

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