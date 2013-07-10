台湾货币市场：7月11日及本提存期资金预期变化一览表

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透台北7月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,367.30亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- (本提存期)
**宽松因素：
--央行存单到期4兆1,807.20亿台币 ：
07/12 3,578.00亿台币
07/15 4,022.20亿台币
07/16 1,566.50亿台币
07/17 3,703.00亿台币
07/18 3,896.50亿台币
07/19 1,590.00亿台币
07/22 3,211.50亿台币
07/23 1,260.50亿台币
07/24 678.50亿台币
07/25 2,610.50亿台币
07/26 2,379.75亿台币
07/29 2,728.00亿台币
07/30 4,187.80亿台币
07/31 1,577.00亿台币
08/01 3,959.30亿台币
08/02 858.15亿台币
--国库券到期550亿台币
7/22：财102-1期国库券到期，天期182天，金额250亿台币。
7/24：财102-4期国库券到期，天期91天，金额300亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--7/12：财政部发行财102-6期182天国库券，金额250亿台币，11日标售。
--7/19：财政部发行102甲7期二年公债，金额300亿台币，16日标售。
--7/25：财政部发行财102-7期273天国库券，金额350亿台币，24日标售。
--7/26：财政部发行102甲8期20年公债，金额300亿台币，23日标售。
--8/02：财政部发行102甲9期30年公债，金额300亿台币，于7月30日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透台北4月5日 - 台湾金融监管当局周三表示，受台币兑美元升值影响，台湾上市公司2016年汇损金额达1,339亿台币(44亿美元)。