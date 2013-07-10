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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 17:25 BJT

香港个股：开元产业签署3年期19.3亿港元银团贷款，息率为LIBOR加250基点

路透香港7月10日 - 首支中国酒店房地产信托--开元产业 周三公布，公司已签署一项3年期19.3亿港元等值的银团贷款，息率为伦敦银行同业拆息（LIBOR）加250个基点。

开元产业在一份声明中称，该项银团贷款由渣打 牵头，并获得市场支持，其中境外贷款额度14.7亿港元。

而初始提款额为11.4亿港元，连同香港首次公开发售（IPO），共筹资18亿港元。

开元产业今天在联交所挂牌上市，此前遭遇市况波动，遂将首次公开发售（IPO）的集资规模削减一半，由16.4-19.7亿港元降至6.8亿港元。

该股今天收报3.52港元，较招股价3.5港元，高出0.6%。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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