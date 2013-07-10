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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 17:43 BJT

金属期市：LME期铜上涨，因中国贸易数据低迷引发政策放松猜想

0732GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6780.00 50.00 +0.74 -14.49

上海期铜 48630 -370 -0.76 -15.69

COMEX期铜 3.08 0.01 +0.34 -99.16

LME期铝 1804.75 14.75 +0.82 -12.86

上海期铝 14260 00 +0.00 -7.07

LME期锌 1881.75 12.75 +0.68 -8.81

上海期锌 14560 -985 -6.34 -6.34

LME期镍 13500.00 175.00 +1.31 -21.31

LME期铅 2051.25 14.25 +0.70 -12.34

上海期铅 13850.00 -45.00 -0.32 -9.18

LME期锡 19451.00 146.00 +0.76 -16.88

LME/上海套利价差^ --

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/洪曦; 审校 侯向明/许娜/艾茂林)

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