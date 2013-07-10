版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 17:30 BJT

电子产业：高阶手机景气降温，台湾晶圆代工业者下半年将感受压力

* 台湾晶圆双雄第二季营收符合预期

* 晶圆代工业者第三季可能面临高阶产品库存修正压力

路透台北7月10日 - 台湾主要晶圆代工大厂或许需要抑制外界对下半年业绩的期望，因高阶智慧型手机销售增速降温，且晶片客户希望加紧向中国等新兴市场销售更多低成本、低利润的电子设备。

全球晶圆代工龙头--台积电 及联电 周三皆公布强劲的6月营收数字，显示第二季业绩达成外界的高度期望。

但今年下半年看来日子会比较难过。

分析师警告，晶圆代工业者的一些客户可能会开始减少订单，以既有的半导体库存撑过原本应是订单旺季的第三季，导致今年初出现的动能因而放缓，尽管来自中国的需求预料将维持强劲。

“三星的Galaxy S4手机和宏达电的HTC One手机，都卖得比预期差，所以我们可能在第三季见到库存修正。晶片厂商现在对下单很审慎，”台湾工银证券投资顾问公司投资研究部经理陈宏毅指出。

上周五，三星和宏达电都公布了低于市场预估的第二季财报，加深高阶智慧型手机市场可能已触顶的疑虑。(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐