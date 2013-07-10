《中国新债预测》农发行10年固息债利率预测均值4.18%，需求一般

* 招标品种：农发行10年期固息债

* 招标时间：周四(11日)10:00-11:00

* 首场招标金额：至多100亿元人民币

* 受访人数:8位(银行、券商）

* 预测区间：4.12%-4.25%

* 预测均值：4.18%

路透北京7月10日 - 中国农业发展银行周四将招标发行10年期固息金融债。路透调查显示，管理层对经济增速的容忍度或在提高，市场主流预期下半年资金利率水平将高于上半年，虽然基本面显弱仍支撑债市，但该期新债期限偏长，当前利率水平又不高，需求或一般，预测均值落在4.18%。

“我们对下半年债市不看好，政策压杠杆，资金面也不及上半年，利率很容易水涨船高，”东北地区一银行交易员称，“虽然基本面有利吧，不过长债水平也不高，不定什么时候就跟资金利率搞挂了呢，所以对这类债需求没啥。”

北京一国有大行交易员亦称，6月流动性困局过后，市场对货币政策的立场有了新的认识；今天跟随七年国债结果大幅走高，二级市场中长期利率债亦有随之走弱，投资盘或更多地以自身认可的高利率水平去参与本期新债投标。

银行间债市周三现券收益率上行，走势疲弱。财政部招标的七年期固息国债，中标利率大幅高于市场预期，且认购倍数创今年记账式附息国债招标次低。

中国银行间债市进出口行和农发行固息到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率报在4.1716%。剩余期限约8.96年的农发行固息债12农发10券 最近双边报价在4.21%/4.11%。