《中国新债预测》农发行10年固息债利率预测均值4.18%，需求一般

路透基点：台湾兴富发建设签署106.5亿台币担保贷款案--TRLPC
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
* 招标品种：农发行10年期固息债
* 招标时间：周四(11日)10:00-11:00
* 首场招标金额：至多100亿元人民币
* 受访人数:8位(银行、券商）
* 预测区间：4.12%-4.25%
* 预测均值：4.18%
路透北京7月10日 - 中国农业发展银行周四将招标发行10年期固息金融债。路透调查显示，管理层对经济增速的容忍度或在提高，市场主流预期下半年资金利率水平将高于上半年，虽然基本面显弱仍支撑债市，但该期新债期限偏长，当前利率水平又不高，需求或一般，预测均值落在4.18%。
“我们对下半年债市不看好，政策压杠杆，资金面也不及上半年，利率很容易水涨船高，”东北地区一银行交易员称，“虽然基本面有利吧，不过长债水平也不高，不定什么时候就跟资金利率搞挂了呢，所以对这类债需求没啥。”
北京一国有大行交易员亦称，6月流动性困局过后，市场对货币政策的立场有了新的认识；今天跟随七年国债结果大幅走高，二级市场中长期利率债亦有随之走弱，投资盘或更多地以自身认可的高利率水平去参与本期新债投标。
银行间债市周三现券收益率上行，走势疲弱。财政部招标的七年期固息国债，中标利率大幅高于市场预期，且认购倍数创今年记账式附息国债招标次低。
中国银行间债市进出口行和农发行固息到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率报在4.1716%。剩余期限约8.96年的农发行固息债12农发10券 最近双边报价在4.21%/4.11%。
该期债为农发行今年第13期金融债，采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。首场招标时间为7月11日上午10:00-11:00，首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过50亿元的当期债券。7月12日-7月16日为分销期，缴款日和起息日同为7月16日，7月22日上市。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落