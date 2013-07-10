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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 17:39 BJT

香港个股：华润水泥发“盈喜”，料上半年净利显着增长

路透香港7月10日 - 华南地区最大水泥商--华润水泥 周三表示，预期截至6月底止六个月的净利将按年有显着增长，因水泥和熟料销量上升，以及毛利率有改善。

华润水泥的声明称，与去年同期比较，今年首六个月公司的水泥和熟料销量上升约30%，而混凝土销量则升约17%，期间毛利率亦有改善。因此预期上半年净利将显着增长。该公司2012年度中期净利为6.35亿港元。

随着中国的固定资产投资恢复动力，水泥新增产能受控制以及煤炭价格持稳等因素带动，中国的水泥行业有走出低谷的迹象。台泥国际 稍早亦预期，上半年的净利将按年增长约一倍，主要受惠中国西南地区业务改善所致。

华润水泥今天收高1.54%，报3.95港元。大盘恒生指数 升1.07%。（完）

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