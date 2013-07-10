版本:
中国
债券 | 2013年 7月 10日 星期三 18:06 BJT

路透基点：两家银行参与广中江高速公路100亿元人民币贷款

路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，两家银行加入广中江高速公路项目管理处100亿元人民币(16.3亿美元)的18年期融资案，此案由国家开发银行广东分行主导。

中国银行广东分行承贷25亿元人民币，获得牵头行头衔。广州银行承贷10亿元人民币，获得一般参贷行头衔。国家开发银行承贷55亿元人民币。

据一位消息人士，招商银行亦可能参与此案，承贷10亿元人民币。

此前有报导称，中国农业银行、中国建设银行以及中国邮政储蓄银行的广东分行有意加入此案。

是项融资案料将于7月底前签署。

一如先前报导，这笔融资取得高速公路过路费作为担保，利率为中国人民银行利率的100%。另一名消息人士表示，三年宽限期过后，将开始还款。

所取得资金将用于建设广中江高速公路。

据悉，借款人是由广东省公路管理局以及江门市政府联合设立。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐