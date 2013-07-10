路透基点：两家银行参与广中江高速公路100亿元人民币贷款

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月5日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，两家银行加入广中江高速公路项目管理处100亿元人民币(16.3亿美元)的18年期融资案，此案由国家开发银行广东分行主导。
中国银行广东分行承贷25亿元人民币，获得牵头行头衔。广州银行承贷10亿元人民币，获得一般参贷行头衔。国家开发银行承贷55亿元人民币。
据一位消息人士，招商银行亦可能参与此案，承贷10亿元人民币。
此前有报导称，中国农业银行、中国建设银行以及中国邮政储蓄银行的广东分行有意加入此案。
是项融资案料将于7月底前签署。
一如先前报导，这笔融资取得高速公路过路费作为担保，利率为中国人民银行利率的100%。另一名消息人士表示，三年宽限期过后，将开始还款。
所取得资金将用于建设广中江高速公路。
据悉，借款人是由广东省公路管理局以及江门市政府联合设立。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。