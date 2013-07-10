版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 17:41 BJT

欧洲金融：欧盟称银行股东和次级债权人需要在银行重组中承担损失

路透布鲁塞尔7月10日 - 欧盟执委会周三称：

* 受困银行现在需要向欧盟监管机构提交重组计划才能获得国家救助。

* 银行股东和次级债权人需要在银行重组中承担损失，之后才能注入公共资金。

* 接受国家救助的银行必须对高管薪资设定严格的限制。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐