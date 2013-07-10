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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 17:47 BJT

中国煤炭：6月煤及褐煤进口量2,231万吨，环比下降19%--行业网站

路透北京7月10日 - 中国煤炭市场网周三根据海关数据估算，2013年6月中国煤及褐煤进口量2,231万吨，较5月煤炭进口量减少526万吨，环比降幅扩大至19%，同比下降17.9%，为今年首度下降。

海关数据显示，2013年上半年中国累计进口煤（含褐煤）1.58亿吨，累计同比增长13.3%，增幅连续五个月收窄。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)

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