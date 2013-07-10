更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低档，RP成交利率向下测试

路透基点：台湾兴富发建设签署106.5亿台币担保贷款案--TRLPC
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
* 拆入需求低迷，央行加强回收隔夜资金
* 短票发行量偏低，惟下调利率不易
* RP券源持续短缺，成交利率向下测试 (更新拆款数据及存单发行金额)
路透台北7月10日 - 台湾银行间短率周三持稳于既有区间。银行资金调度人士指出，虽然近日央行加强委由大型行库收回市场隔夜游资力道，不过市场资金仍相当充沛，由于处在提存期初，拆入的需求相当低迷。
他们表示，央行本周透过大型行库收回市场隔夜游资的金额，的确较此前增加了许多。揣测可能是担忧美国与中国两大经济体货币政策的转向而微调，不过台湾基本面条件仍相当疲弱，理论上还是要维持宽松局面。
〞同向的太多了，票券商与小银行的缺口很少。〞一位本地银行资金调度人士说。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为负40亿台币，累计超额准备为负93亿，加计前期1%的超额准备为960亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，同上日。今日区间在0.295-0.400%，亦与上日相同；一周拆款利率在0.388-0.420%，上日在0.380-0.425%。
**短票发行量持续偏低**
在短票市场方面，票券商交易员普遍表示，本周受资金落点偏少影响，到期续发的量本就偏低，再加上新的票券发行需求也不高，使得整体发票量维持偏低水准。
一票券商交易主管称，目前次级短票成交利率维持在0.68%水准，虽试图对公股银行开低至0.67%，但买方对利率颇为坚持。在央行仍控管存单发行余额介于6.4-6.5兆水准前提下，纵然票少钱多状况持续，但要进一步拉低成交利率的机率不大。
另一票券商交易员则指出，由于央行收受存单的态度仍趋于消极，再加上近期企业为发放现金股利，将资金短暂停泊在货币市场与货币型基金，因此市场的资金状况相当充沛。不过目前似乎处于短票发行的空窗期，因此难见短率有走扬的机会。
30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，与上日持平，0.69%以较长天期及免保票为主。
台湾央行今日共发行342亿台币存单，若相较存单到期金额80亿，存单发行余额增262亿台币。 周四央行存单到期金额3,367.3亿台币，周五为3,578亿。
**RP利率下调**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率向下测试。资金调度人士表示，投信、寿险资金偏向宽松，承作RP需求仍强，而RP券源持续短缺下，多以到期续作为主，今日除大型票券商下调公司债RP利率外，也有大型券商调降公债RP利率。
一大型券商资金交易人士称，目前金融市场震荡，交易部位获利不易，只好想办法降低筹资成本增加报酬空间，今天有公债RP部位到期，成交利率已往下测试0.62-0.63% 投信及寿险端的客户都可以接受。
“投信、寿险找券蛮辛苦的、蛮难的。”一位中型证券商交易员说。
大型票券市场人士也指出，今天投信端资金蛮宽裕的，今起调降一个月天期公司债RP成交利率1个基点，客户端接受度相当高，然因公债RP券源欠缺，公债RP成交利率则未同步调降。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，区间低位较上日向下挪移；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，区间高位略较上日微降。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 张喜良/杨淑祯)
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落