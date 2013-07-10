重温稿-台湾货币市场：短率持稳低档，RP成交利率向下测试

* 拆入需求低迷，央行加强回收隔夜资金

* 短票发行量偏低，惟下调利率不易

* RP券源持续短缺，成交利率向下测试

路透台北7月10日 - 台湾银行间短率周三持稳于既有区间。银行资金调度人士指出，虽然近日央行加强委由大型行库收回市场隔夜游资力道，不过市场资金仍相当充沛，由于处在提存期初，拆入的需求相当低迷。

他们表示，央行本周透过大型行库收回市场隔夜游资的金额，的确较此前增加了许多。揣测可能是担忧美国与中国两大经济体货币政策的转向而微调，不过台湾基本面条件仍相当疲弱，理论上还是要维持宽松局面。

〞同向的太多了，票券商与小银行的缺口很少。〞一位本地银行资金调度人士说。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为负40亿台币，累计超额准备为负93亿，加计前期1%的超额准备为960亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，同上日。今日区间在0.295-0.400%，亦与上日相同；一周拆款利率在0.388-0.420%，上日在0.380-0.425%。

**短票发行量持续偏低**

在短票市场方面，票券商交易员普遍表示，本周受资金落点偏少影响，到期续发的量本就偏低，再加上新的票券发行需求也不高，使得整体发票量维持偏低水准。

一票券商交易主管称，目前次级短票成交利率维持在0.68%水准，虽试图对公股银行开低至0.67%，但买方对利率颇为坚持。在央行仍控管存单发行余额介于6.4-6.5兆水准前提下，纵然票少钱多状况持续，但要进一步拉低成交利率的机率不大。

另一票券商交易员则指出，由于央行收受存单的态度仍趋于消极，再加上近期企业为发放现金股利，将资金短暂停泊在货币市场与货币型基金，因此市场的资金状况相当充沛。不过目前似乎处于短票发行的空窗期，因此难见短率有走扬的机会。

30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，与上日持平，0.69%以较长天期及免保票为主。

台湾央行今日共发行342亿台币存单，若相较存单到期金额80亿，存单发行余额增262亿台币。 周四央行存单到期金额3,367.3亿台币，周五为3,578亿。

**RP利率下调**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率向下测试。资金调度人士表示，投信、寿险资金偏向宽松，承作RP需求仍强，而RP券源持续短缺下，多以到期续作为主，今日除大型票券商下调公司债RP利率外，也有大型券商调降公债RP利率。

一大型券商资金交易人士称，目前金融市场震荡，交易部位获利不易，只好想办法降低筹资成本增加报酬空间，今天有公债RP部位到期，成交利率已往下测试0.62-0.63% 投信及寿险端的客户都可以接受。

“投信、寿险找券蛮辛苦的、蛮难的。”一位中型证券商交易员说。

大型票券市场人士也指出，今天投信端资金蛮宽裕的，今起调降一个月天期公司债RP成交利率1个基点，客户端接受度相当高，然因公债RP券源欠缺，公债RP成交利率则未同步调降。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，区间低位较上日向下挪移；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。