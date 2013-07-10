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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 18:05 BJT

中国房地产：上半年全国保障房新开工440万套，达年度目标的69%

路透北京7月10日 - 中国住房城乡建设部周三称，截至6月底，全国城镇保障性安居工程新开工440万套，基本建成236万套，分别达到年度目标任务的69%和50%。

住建部在其官网上称，上半年全国保障房完成投资4,950亿元人民币。

近两年中国保障房建设持续推进。今年全国计划新开工城镇保障性安居工程630万套，基本建成470万套。

国务院近期强调，要加快棚户区改造，抓好其他保障房的建设、分配和管理。到“十二五”期末，力争基本完成集中成片棚户区改造。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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