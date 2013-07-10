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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 18:26 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.2815     1.2780      +0.27      -2.87     1.3194
 美元/日圆                        100.12     101.14      -1.01     +15.43      86.74
 欧元/日圆                        128.31     129.26      -0.73     +12.10     114.46
 美元/瑞郎                        0.9691     0.9723      -0.33      +5.85     0.9155
 英镑/美元                        1.4886     1.4865      +0.14      -8.40     1.6251
 美元/加元                        1.0520     1.0520      +0.00      +6.04     0.9921
 澳元/美元                        0.9205     0.9175      +0.33     -11.43     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7861     0.7850      +0.14      -5.09     0.8283
 澳元/日圆                        92.170     92.800      -0.68      +2.26     90.130
 新西兰元/日圆                    78.710     79.390      -0.86     -44.11    140.820
 英镑/日圆                        149.04     150.34      -0.86      +5.84     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1702     1.1677      +0.21      -6.68     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 
   (完)
      
      
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 (编译 艾茂林; 审校 高琦)

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