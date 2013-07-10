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债券 | 2013年 7月 10日 星期三 18:34 BJT

路透基点：中国飞机租赁有限公司1.45亿美元贷款案启动--RLPC

路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称，牵头行、簿记行兼承销行台湾银行启动了中国飞机租赁有限公司(简称“中租”)的1.45亿美元三年期融资案。

之前报导的贷款规模为1.4亿美元。

此项分期偿还的贷款的平均期限约为1.4年，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码310个基点。

银行受邀按三个层次加入：承贷2,500万美元或以上的银行获得牵头行的头衔；承贷1,500-2,400万美元；承贷500-1,400万美元。

借款人将用所获得的贷款来购买10架2014-2015年交付的空中客车A320客机。

回复截止日期为8月16日。

据公司网站介绍，中租成立于2006年，在香港、北京、上海、深圳、天津、图卢兹及爱尔兰等地都设有办事处。

中租的股东包括：香港上市的中国光大控股有限公司，中国航天科技集团公司下属企业航天投资控股有限公司，以及香港资产管理及直接投资公司富泰资产管理有限公司。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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