重温稿-中国房地产：上半年全国保障房新开工440万套，达年度目标的69%

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，习特会前市场谨慎趋势性走势难现

路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。