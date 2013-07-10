重温稿-中国房地产：上半年全国保障房新开工440万套，达年度目标的69%

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透北京7月10日 - 中国住房城乡建设部周三称，截至6月底，全国城镇保障性安居工程新开工440万套，基本建成236万套，分别达到年度目标任务的69%和50%。
住建部在其官网上称，上半年全国保障房完成投资4,950亿元人民币。
近两年中国保障房建设持续推进。今年全国计划新开工城镇保障性安居工程630万套，基本建成470万套。
国务院近期强调，要加快棚户区改造，抓好其他保障房的建设、分配和管理。到“十二五”期末，力争基本完成集中成片棚户区改造。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透台北4月5日 - 台湾金融监管当局周三表示，受台币兑美元升值影响，台湾上市公司2016年汇损金额达1,339亿台币(44亿美元)。