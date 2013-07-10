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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 18:23 BJT

东南亚股市：印尼股市反弹，泰国股市收在两周低点

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    418.00      1.38     +0.33     -1.44    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3188.04      9.41     +0.30     +0.66   3167.08
 马来西亚                           1768.71      2.22     +0.13     +4.72   1688.95
 泰国                               1388.41    -10.28     -0.73     -0.25   1391.93
 印尼                               4478.64     74.84     +1.70     +3.75   4316.69
 菲律宾                             6308.18    -18.84     -0.30     +8.52   5812.73
 越南                                484.43     -1.07     -0.22    +17.09    413.73
 (完)

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