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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 18:26 BJT

香港个股：周大福一名机构股东寻求出售高至8.2亿港元股份--销售文件

路透香港7月10日 - 据路透周三获得的销售文件显示，香港珠宝零售商--周大福 一名机构股东寻求在市场上出售高至8.2亿港元的股份。

销售文件显示，该名股东按每股8.4-8.7港元，全数配售其所持周大福9,390万股股份﹐套现7.9-8.2亿港元。

配售价较周大福周三收市价9.16港元，折让5-8.3%。该股今天收涨12.95%。瑞银 负责是次配售安排。

周大福此前公布，首季度同店销售按年增长48%，刺激今天股价大涨。然在金价前景疲弱之际，市场对其后市看法相对审慎。 （完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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