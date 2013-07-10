版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 19:04 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受本月前10天出口疲软打压

路透新加坡7月10日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，受本月前10天出口疲软打压，不过利多的库存数据帮助限制跌幅。

马来西亚棕榈油局(MPOB)的数据显示，6月库存下滑9.4%至165万吨，为2011年3月以来最低水准。

但船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示，7月1-10日棕榈油产品出口较上个月同期的419,035吨减少15.9%，至352,375吨。

考虑受本周斋月开始前最后买入的活动，交易商此前对本月前10天的出口数据预估高于上述数据。

“意外的是，目标地没有大量买入，尤其是穆斯林目标地，”一驻新加坡的交易员说道，“他们没有大量买入...很可能是对此前的购买量感到满意，想要消化库存了。”

指标9月合约 下跌0.8%，收报每吨2,377马币(林吉特)。

总成交量为37,350口，稍高于均值的35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 田建华; 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐