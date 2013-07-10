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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 18:58 BJT

国际油市：燃料油现货价差略有改善，供需面因素主导贴水

路透新加坡7月10日 - 亚洲指标级船用燃料油现货价差周三小幅改善，不过贴水依旧在每吨逾2美元，供给过度和地区需求清淡带来压力。

新加坡380-CST燃料油现货价差报每吨贴水2.25美元，上日为贴水2.55美元。

现货市场上，380-cst跨月正价差报3.25美元，周二为2.95美元。

新加坡贸易商兴隆从BP买入2万吨380-cst燃料油，价格为每吨592美元，根据路透计算，相当于每吨贴水1.90美元左右。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)

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