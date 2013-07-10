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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 18:59 BJT

国际油市：OPEC预期2014年对OPEC原油的日需求下降25万桶至2,961万桶--月报

OPEC预测2014年全球原油日需求将因经济改善而增长140万桶，为2010年以来最高增幅。该组织预期2014年非OPEC原油日供应增长114万桶，尤其是美国供应进一步增长。

OPEC称2014年市场展望显示全球原油库存进一步上升，目前已处于高位。(完)

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