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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 19:05 BJT

标题新闻：马来西亚7月1-10日棕榈油出口较上月同期下滑16.3%，至334,929吨--SGS

注：SGS为船货调查机构Societe Generale de Surveillance的缩写。

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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