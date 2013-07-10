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债券 | 2013年 7月 10日 星期三 19:21 BJT

美国数据：7月5日止当周抵押贷款申请下滑，因利率升至两年来最高--MBA

近期抵押贷款成本增加令人担忧其可能压制需求并放缓房市复苏，不过多数分析师预计房市复苏不会偏离轨道。即便上升，当前利率也在历史性地位。

再融资需求受打击更为严重，因利率上涨削弱再融资的吸引力。MBA再融资申请指数上周下滑4.4%至2,454.6。再融资占抵押贷款总申请量的比重也降至64%。

涵盖了再融资与购房需求的总体抵押贷款申请活动指数下降4.0%至533.3。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)

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