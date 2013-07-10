国际油市：亚洲柴油现货升水下跌，因现货买盘减少

路透基点：台湾兴富发建设签署106.5亿台币担保贷款案--TRLPC
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
路透新加坡7月10日 - 亚洲柴油现现升水周三下跌，业界人士称因现货买盘放缓。印度尼西亚国有进口商在7月吸纳数量高于往常，最近没有发出求购招标。
含硫量500 ppm的指标柴油现货升水下跌0.23美元至每桶较新加坡报价高出1.42美元，脱离6月末触及的高位每桶2.35美元左右。
越南Petrolimex买入35,000吨含硫量500 ppm的柴油，8月5-15日装运，台湾离岸价格(FOB)为升水0.30美元，约为之前的7月船货价格的一半。
交易商称，这可能表明市场人气走弱，因来自印度和泰国的柴油供给可能涌入市场。
台湾可能也在8月或9月全面恢复出口，尽管韩国和日本出口预计将下降，但市场仍将感受到压力。
台湾中油公司向Winson Oil售出5万桶含硫量1%的柴油，运期为8月，但价差尚未得到确认。
周三一份投标文件显示，Qatar International Petroleum Marketing Company(Tasweeq)透过一项定期合约求售约12万吨利用天然气合成油技术生产的航煤，为该公司第二份此类合约。
新加坡贸易商兴隆从雪佛龙(Chevron)买入10万桶航煤，运期为7月26-30日，价格为每桶较7月24-30日的新加坡报价均值升水0.70美元。
Reliance向壳牌出售15万桶含硫量10ppm的柴油，价格为每桶较7月24-30日的新加坡报价均值升水2.70美元。
嘉能可从托克(Trafigura)买入25万桶含硫量500ppm的柴油，价格为每桶较新加坡报价升水1.70美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落