国际油市：亚洲柴油现货升水下跌，因现货买盘减少

路透新加坡7月10日 - 亚洲柴油现现升水周三下跌，业界人士称因现货买盘放缓。印度尼西亚国有进口商在7月吸纳数量高于往常，最近没有发出求购招标。

含硫量500 ppm的指标柴油现货升水下跌0.23美元至每桶较新加坡报价高出1.42美元，脱离6月末触及的高位每桶2.35美元左右。

越南Petrolimex买入35,000吨含硫量500 ppm的柴油，8月5-15日装运，台湾离岸价格(FOB)为升水0.30美元，约为之前的7月船货价格的一半。

交易商称，这可能表明市场人气走弱，因来自印度和泰国的柴油供给可能涌入市场。

台湾可能也在8月或9月全面恢复出口，尽管韩国和日本出口预计将下降，但市场仍将感受到压力。

台湾中油公司向Winson Oil售出5万桶含硫量1%的柴油，运期为8月，但价差尚未得到确认。

周三一份投标文件显示，Qatar International Petroleum Marketing Company(Tasweeq)透过一项定期合约求售约12万吨利用天然气合成油技术生产的航煤，为该公司第二份此类合约。

新加坡贸易商兴隆从雪佛龙(Chevron)买入10万桶航煤，运期为7月26-30日，价格为每桶较7月24-30日的新加坡报价均值升水0.70美元。

Reliance向壳牌出售15万桶含硫量10ppm的柴油，价格为每桶较7月24-30日的新加坡报价均值升水2.70美元。

嘉能可从托克(Trafigura)买入25万桶含硫量500ppm的柴油，价格为每桶较新加坡报价升水1.70美元。(完)

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