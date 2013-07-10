版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 19:23 BJT

标题新闻：印尼央行总裁称周四将宣布多项货币政策措施，以应对通胀上升和卢比贬值

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐