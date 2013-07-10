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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 20:08 BJT

全球金市：印度珠宝商或继续暂停出售金币和金条

“珠宝业是国家处于危机时期的支持力量之一。我们很高兴能够以这样的志愿行动来提供帮助。”印度宝石和珠宝联盟主席Haresh Soni在一份声明中表示。

该团体已在6月底呼吁珠宝商停止出售金币和金条。

截至2013年3月13日的财年，印度经常帐赤字地占国内生产总值(GDP)比重达到创纪录的4.8%。黄金是第二大进口产品。

印度政府将黄金进口税上调至8%，央行也收紧了供给，以此限制黄金进口。5月印度黄金进口达到162吨的纪录水准。(完)

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