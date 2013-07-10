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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 21:04 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差暴涨27%，因需求坚挺而供应紧张

路透新加坡7月10日 - 亚洲汽油裂解价差周三暴涨27.2%至两周高位每桶14.02美元，因亚洲主要进口国需求坚挺且供应紧张。

亚洲主要进口国--印尼预计进口约1,100万桶88号8月汽油，对88号汽油的需求连续第二个月超过一千万桶。

交易商称，本周开启的穆斯林斋月通常会推升需求。

印尼亦进口92号汽油，但是数量相对较少，每月平均在40万桶至60万桶之间。

新加坡一交易员称，“我预计印尼对这两个品级的汽油进口总量会达到1,200万桶左右。多数将来自定期供应商。”

“但是当前供应紧张，大家似乎都在抢油。市场中几乎找不到现货汽油船货，难以判断印尼最终是否能得到所需汽油。”

越南的Petrolimex也在现货市场求购3万吨8月运抵的汽油。

亚洲石脑油价格连续第七日上涨，触及13周新高每吨100.65美元，受石化厂商和汽油市场需求的支撑。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张涛)

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