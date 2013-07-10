国际油市：亚洲汽油裂解价差暴涨27%，因需求坚挺而供应紧张

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月5日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透新加坡7月10日 - 亚洲汽油裂解价差周三暴涨27.2%至两周高位每桶14.02美元，因亚洲主要进口国需求坚挺且供应紧张。
亚洲主要进口国--印尼预计进口约1,100万桶88号8月汽油，对88号汽油的需求连续第二个月超过一千万桶。
交易商称，本周开启的穆斯林斋月通常会推升需求。
印尼亦进口92号汽油，但是数量相对较少，每月平均在40万桶至60万桶之间。
新加坡一交易员称，“我预计印尼对这两个品级的汽油进口总量会达到1,200万桶左右。多数将来自定期供应商。”
“但是当前供应紧张，大家似乎都在抢油。市场中几乎找不到现货汽油船货，难以判断印尼最终是否能得到所需汽油。”
越南的Petrolimex也在现货市场求购3万吨8月运抵的汽油。
亚洲石脑油价格连续第七日上涨，触及13周新高每吨100.65美元，受石化厂商和汽油市场需求的支撑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张涛)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。