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市场报道 | 2013年 7月 10日 星期三 21:10 BJT

投行观点：RBC将TW Telecom 目标价由31美元下调至30美元，评级由表现优于大盘下调至表现与类股一致

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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