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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 21:55 BJT

中美关系：美副总统拜登呼吁中美进一步加强互信关系

路透华盛顿7月10日 - 美国副总统拜登周三在本年度中美战略与经济对话的开幕式上表示，中国和美国必须构建更强的互信关系。他说，中国放松汇率管制并转向以消费引导的经济模式，符合两国利益。

拜登还表示，美国决心加强同中国的合作关系以遏制朝鲜的核计划。(完)

(编译 洪曦; 审校 田建华)

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