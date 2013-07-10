澳新经济指标预测--7月11日-7月18日****

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月8日当周 7月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人口变化(万人) 6月 减少0.25 增加0.11 澳洲全职就业人口变化(万人) -- 减少0.53 澳洲就业参与率 65.2% 65.2% 澳洲失业率 5.6% 5.5% 7月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲房屋融资(较前月) 5月 +2.5% +0.8% 澳洲投资性房屋融资(较前月) -- +1.1% 0300 新西兰公债外资持有比例 6月 -- 66.4% 7月15日当周 7月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第二季 +0.3% +0.4% (较上年同期) +0.8% +0.9% 7月16日(二) 暂无重要数据公布。 7月17日(三) 暂无重要数据公布。 7月18日(四) 暂无重要数据公布。 (完)
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透台北4月5日 - 台湾金融监管当局周三表示，受台币兑美元升值影响，台湾上市公司2016年汇损金额达1,339亿台币(44亿美元)。