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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 06:20 BJT

****日韩经济指标预测--7月11日-7月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
 
     7月8日当周    
                                                                                
 7月10日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周              --      卖超9,659
          外资投资日本股票(亿日圆)                                          --      买超4,797
 2350     日本机械订单(较前月)                             5月           +1.3%          -8.8%
                    (较上年同期)                                         +2.5%          -1.1%
 7月11日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
  --      韩国央行利率决定                                 7月           2.50%          2.50%
 0330     日本央行利率决议                                  --              --             --
 7月12日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0430     日本工业生产(较前月)                       5月修正值              --          +2.0%
          日本产能利用指数(较前月)                                          --          +1.6%
 
    7月15日当周    
    
  7月15日(一)
  暂无重要经济数据。
        
 7月16日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)              6月              --          -2.6%
                              (较上月)                                      --          -0.4%
     
 7月17日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2330     路透短观调查日本制造业景气判断指数               7月              --           正15
  
 7月18日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周              --             --
          外资投资日本股票(亿日圆)                                          --             --
 (完)

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