日韩经济指标预测--7月11日-7月18日****

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月8日当周 7月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超9,659 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,797 2350 日本机械订单(较前月) 5月 +1.3% -8.8% (较上年同期) +2.5% -1.1% 7月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行利率决定 7月 2.50% 2.50% 0330 日本央行利率决议 -- -- -- 7月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产(较前月) 5月修正值 -- +2.0% 日本产能利用指数(较前月) -- +1.6% 7月15日当周 7月15日(一) 暂无重要经济数据。 7月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 6月 -- -2.6% (较上月) -- -0.4% 7月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 7月 -- 正15 7月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股票(亿日圆) -- -- (完)
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透台北4月5日 - 台湾金融监管当局周三表示，受台币兑美元升值影响，台湾上市公司2016年汇损金额达1,339亿台币(44亿美元)。