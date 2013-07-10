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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月10日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：      
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                55.68       -0.33       -0.59     2144062
 搜狐                                65.16       -0.63       -0.96      577234
 网易                                64.86       +0.38       +0.59      300030
 百度                                93.43       +0.74       +0.80     1766475
 亚信科技                            11.63       +0.02       +0.17      110575
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        17.84       +0.00       +0.00     1312773
 联电                                 2.23       -0.05       -2.19      465403
 日月光                               4.19       -0.03       -0.71      173192
 硅品精密                             6.11       -0.14       -2.16      596567
 和信超媒体                           0.94       +0.01       +1.06        7811
 友达                                 3.45       +0.02       +0.58      318120
 中华电信                            32.87       +0.05       +0.15       54298
 台湾国际航电                        35.78       +0.61       +1.73     1207251
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            51.73       -0.54       -1.03      129860
 中国联通                            13.38       -0.12       -0.89      105616
 中国电信                            48.64       +0.03       +0.06        6694
 中芯国际                             3.96       -0.11       -2.70       26419
 电讯盈科                             4.63       -0.03       -0.64        2936
 
(完)

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