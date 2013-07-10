《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月10日

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 55.68 -0.33 -0.59 2144062 搜狐 65.16 -0.63 -0.96 577234 网易 64.86 +0.38 +0.59 300030 百度 93.43 +0.74 +0.80 1766475 亚信科技 11.63 +0.02 +0.17 110575 台湾 台湾积体电路 17.84 +0.00 +0.00 1312773 联电 2.23 -0.05 -2.19 465403 日月光 4.19 -0.03 -0.71 173192 硅品精密 6.11 -0.14 -2.16 596567 和信超媒体 0.94 +0.01 +1.06 7811 友达 3.45 +0.02 +0.58 318120 中华电信 32.87 +0.05 +0.15 54298 台湾国际航电 35.78 +0.61 +1.73 1207251 香港 中国移动 51.73 -0.54 -1.03 129860 中国联通 13.38 -0.12 -0.89 105616 中国电信 48.64 +0.03 +0.06 6694 中芯国际 3.96 -0.11 -2.70 26419 电讯盈科 4.63 -0.03 -0.64 2936 (完)
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透台北4月5日 - 台湾金融监管当局周三表示，受台币兑美元升值影响，台湾上市公司2016年汇损金额达1,339亿台币(44亿美元)。