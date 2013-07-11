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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 11:03 BJT

重发-韩国央行：总裁称第二季经济成长幅度可能优于第一季

(重发以跟上红条)

路透首尔7月11日 - 韩国央行总裁金仲秀称，周四的利率决定获一致通过。

金仲秀并表示，

* 2013年国内生产总值(GDP)成长率预估由先前的2.6%上调为2.8%

* 2014年GDP成长率预估由先前的3.8%上调为4.0%

* 2013年通胀率预估由先前的2.3%下修为1.7%

* 2014年通胀率预估由先前的2.8%上修为2.9%

* 第二季成长幅度可能优于第一季的环比成长0.8%。(完)
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