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债券 | 2013年 7月 11日 星期四 06:40 BJT

《美国重要政经日程》--7月11日

路透7月11日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据

1230 - 农业部公布一周出口销售

1400 - 房贷美(Freddie Mac)每周例行公布美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气储量

1500 - 财政部每周例行宣布三个月、六个月期国库券标售；宣布标售10年期通胀保值债券

1600 - 农业部公布月度作物产量、全球供需预估数据

1700 - 财政部标售30年期公债

1800 - 财政部公布6月预算

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)每周例行公布货币市场共同基金数据。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻 审校 李爽)

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