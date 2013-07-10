《美国重要政经日程》--7月11日

企业并购：日本地方性银行第四银行和北越银行达成基本合并协议
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透7月11日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据
1230 - 农业部公布一周出口销售
1400 - 房贷美(Freddie Mac)每周例行公布美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气储量
1500 - 财政部每周例行宣布三个月、六个月期国库券标售；宣布标售10年期通胀保值债券
1600 - 农业部公布月度作物产量、全球供需预估数据
1700 - 财政部标售30年期公债
1800 - 财政部公布6月预算
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)每周例行公布货币市场共同基金数据。(完)
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台湾重要政经日程 (翻译 张荻 审校 李爽)
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透伦敦4月4日 - 周二汤森路透数据显示，2017年第一季全球投行业务费用总和达240亿美元，创十年高点，其中超过半数来自北美。
澳元兑美元持于0.7570，距离周二澳洲央行发表货币政策声明后所及三周低位0.7545不远。分析师认为，关键支撑位在0.7500。