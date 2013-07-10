《美国重要政经日程》--7月11日

企业并购：日本地方性银行第四银行和北越银行达成基本合并协议

路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。