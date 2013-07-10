全球外汇市场7月11日主要消息

7月10日(三)

2350 - 日本5月机械订单

2350 - 日本一周资本流动数据

7月11日(四)

-- - 日本央行公布政策决定

0130 - 澳洲6月就业报告

0600 - 德国6月趸售(批发)物价指数

0645 - 法国6月消费者物价调和指数(HICP)终值

0645 - 欧洲央行执委会委员科尔在法国巴黎欧洲金融市场协会举办的“欧洲的增长与投资机会”金融论坛上发表讲话

-- - 法国财长莫斯可维西在国际金融论坛发表讲话

0800 - 欧洲央行管委魏德曼在一场银行业会议上讲话，题目为“货币联盟内的金融稳定性”

0830 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯讲话

1230 - 美国7月6日当周初请失业金人数

1230 - 美国6月进出口物价

1500 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛及财政部负责国内金融事务的次长米勒(Mary Miller)出席参议院金融委员会针对多德-弗兰克法案执行状况的听证会发表证词

1800 - 美国6月联邦预算

-- - 美国6月ICSC连锁店销售

2030 - 美联储每周例行公布资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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