全球外汇市场7月11日主要消息

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
7月10日(三)
2350 - 日本5月机械订单
2350 - 日本一周资本流动数据
7月11日(四)
-- - 日本央行公布政策决定
0130 - 澳洲6月就业报告
0600 - 德国6月趸售(批发)物价指数
0645 - 法国6月消费者物价调和指数(HICP)终值
0645 - 欧洲央行执委会委员科尔在法国巴黎欧洲金融市场协会举办的“欧洲的增长与投资机会”金融论坛上发表讲话
-- - 法国财长莫斯可维西在国际金融论坛发表讲话
0800 - 欧洲央行管委魏德曼在一场银行业会议上讲话，题目为“货币联盟内的金融稳定性”
0830 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯讲话
1230 - 美国7月6日当周初请失业金人数
1230 - 美国6月进出口物价
1500 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛及财政部负责国内金融事务的次长米勒(Mary Miller)出席参议院金融委员会针对多德-弗兰克法案执行状况的听证会发表证词
1800 - 美国6月联邦预算
-- - 美国6月ICSC连锁店销售
2030 - 美联储每周例行公布资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 李爽)
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透台北4月5日 - 台湾金融监管当局周三表示，受台币兑美元升值影响，台湾上市公司2016年汇损金额达1,339亿台币(44亿美元)。