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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 06:46 BJT

更新版-纽约汇市：美元在美联储发布会议记录后全面下挫

今日        上日        当日      今年以来     2012年
                                   收市价      收市价      涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.2974      1.2780       +1.52       -1.67      1.3194
 美元/日圆                            99.64      101.14       -1.48      +14.87       86.74
 欧元/日圆                           129.36      129.25       +0.09      +13.03      114.45
 美元/瑞郎                           0.9583      0.9723       -1.44       +4.68      0.9155
 英镑/美元                           1.5010      1.4865       +0.98       -7.64      1.6251
 美元/加元                           1.0464      1.0520       -0.53       +5.47      0.9921
 澳元/美元                           0.9169      0.9175       -0.07      -11.78      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2433      1.2436       -0.02       +2.96      1.2075
 欧元/英镑                           0.8649      0.8597       +0.60       +6.59      0.8114
 新西兰元/美元                       0.7832      0.7850       -0.23       -5.44      0.8283
 美元/挪威克朗                       6.0841      6.1775       -1.51       +9.37      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.8927      7.8961       -0.04       +7.53      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.7082      6.7900       -1.20       +3.23      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.7020      8.6795       +0.26       +1.45      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 
    (完)
    
      
              
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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