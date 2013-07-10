更新版-纽约汇市：美元在美联储发布会议记录后全面下挫

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2974 1.2780 +1.52 -1.67 1.3194 美元/日圆 99.64 101.14 -1.48 +14.87 86.74 欧元/日圆 129.36 129.25 +0.09 +13.03 114.45 美元/瑞郎 0.9583 0.9723 -1.44 +4.68 0.9155 英镑/美元 1.5010 1.4865 +0.98 -7.64 1.6251 美元/加元 1.0464 1.0520 -0.53 +5.47 0.9921 澳元/美元 0.9169 0.9175 -0.07 -11.78 1.0393 欧元/瑞郎 1.2433 1.2436 -0.02 +2.96 1.2075 欧元/英镑 0.8649 0.8597 +0.60 +6.59 0.8114 新西兰元/美元 0.7832 0.7850 -0.23 -5.44 0.8283 美元/挪威克朗 6.0841 6.1775 -1.51 +9.37 5.5630 欧元/挪威克朗 7.8927 7.8961 -0.04 +7.53 7.3403 美元/瑞典克朗 6.7082 6.7900 -1.20 +3.23 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7020 8.6795 +0.26 +1.45 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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