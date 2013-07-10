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债券 | 2013年 7月 11日 星期四 06:35 BJT

南非汇市：兰特兑美元大致持稳，公债小幅走软

路透约翰内斯堡7月10日 - 南非兰特兑美元周三大致持稳，公债小幅走软，市场需求仍然疲弱，昨日南非财政部在每周例行标售中发行23.5亿兰特新债。

2026年到期公债 收益率上升4.5基点报8.04%，2015年到期公债 收益率涨4基点，当日收报6.08%。

1650GMT，兰特/美元 报10.0275兰特，脱离9.9620的盘中高点，但较周二收盘10.0250几无变动。

“...早盘时进口商的整体美元需求很大，使兰特从9.97/98跌至10.05附近，”Rand Merchant Bank首席交易员Jim Bryson说。(完)

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