南非汇市：兰特兑美元大致持稳，公债小幅走软

企业并购：日本地方性银行第四银行和北越银行达成基本合并协议
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透约翰内斯堡7月10日 - 南非兰特兑美元周三大致持稳，公债小幅走软，市场需求仍然疲弱，昨日南非财政部在每周例行标售中发行23.5亿兰特新债。
2026年到期公债 收益率上升4.5基点报8.04%，2015年到期公债 收益率涨4基点，当日收报6.08%。
1650GMT，兰特/美元 报10.0275兰特，脱离9.9620的盘中高点，但较周二收盘10.0250几无变动。
“...早盘时进口商的整体美元需求很大，使兰特从9.97/98跌至10.05附近，”Rand Merchant Bank首席交易员Jim Bryson说。(完)
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路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透伦敦4月4日 - 周二汤森路透数据显示，2017年第一季全球投行业务费用总和达240亿美元，创十年高点，其中超过半数来自北美。
澳元兑美元持于0.7570，距离周二澳洲央行发表货币政策声明后所及三周低位0.7545不远。分析师认为，关键支撑位在0.7500。