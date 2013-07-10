重温稿-《日本央行焦点》下周会议料上调经济形势评估，或讨论中国风险

* 日本央行7月10-11日将举行会议，料在7月11日0330-0500GMT公布决定

* 在4月的大规模刺激措施之后，料不会有政策措施

* 央行料会上调评估以反映经济复苏

* 长期GDP和CPI预估不会有重大变化

* 央行总裁黑田东彦将在0630GMT举行新闻发布会

路透东京7月5日 - 预计日本央行在下周的会议上，将维持货币政策不变，并给出更为乐观的经济看法。这样做的基础是愈来愈多的迹象显示，政府刺激经济复苏的政策正向外产生积极的涟漪效应。

7月10-11日的央行会议上，还会讨论围绕中国的担忧，因一些央行官员担心中国经济成长放缓以及银行业窘境对金融市场和日本出口构成风险。中国是日本最大的贸易伙伴。

不过当前，许多日本央行官员预计美国经济升温以及国内需求畅旺，将抵消日本对华出口放缓的影响。

熟悉央行思维的消息人士指出，因此预料日本央行将连续第七个月上修经济评估，暗示日本经济已经或接近复苏。

日本央行已预测，日本经济将在今年年中左右恢复温和复苏，上个月央行形容经济成长正在“加速”。

上个月公布的数据证实，日本已经走出2012年底的轻微经济衰退，今年第一季国内生产总值(GDP)环比年率为成长4.1%。

“出口并非太强，但持续成长，消费者支出也维持得不错。经济形势相当不错，这一季和下一季将持续如此，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄指出。

“除非有来自海外的重大负面冲击，否则日本央行将有一段时间不必采取行动，”他称。

市场普遍预期日本央行将维持货币政策稳定，维持每年以60-70万亿日圆的速度增加基础货币的承诺。

日本5月工业生产增长2.0%，出口录得逾两年来最快按年增速，主因美国汽车销售强劲和日圆疲软。日圆弱势提升了日本产品海外销售的竞争性优势。

日本央行短观调查报告显示，日本4-6月大型制造业景气判断指数在近两年来首次转为正值。这一迹象表明，近期市场动荡仍然给安倍首相大规模货币和财政刺激政策带来的乐观心情造成冲击。

“目前还好”

日本央行4月推出大举刺激措施，承诺将所持政府公债规模增加一倍，并增加购买风险资产，以完成在大约两年内实现2%的通胀目标。

该决定加上安倍的促通胀政策，扶助激发日本股市上涨及日圆下跌。不过市场在5月底遭遇短暂挫折，当时市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减购债计划，但6月中旬过后市场已部分恢复平静。

市场的动荡走势几乎未损及经济，至少目前来看是这样。日本央行周四上调了九个地区中八个地区的经济评估，这是政府景气恢复政策产生的利好效果在扩大的迹象。

日本央行总裁黑田东彦周四表示，日本经济正处于稳步复苏轨道上，有迹象显示通胀预期正在上升，他强调央行积极货币刺激举措取得一定成效。

的确，日本央行短观调查报告显示，大型企业计划本财年增加资本支出5.5%，超过市场预估中值的2.9%增幅，表明乐观情绪终于开始促使长期以来不愿支出的企业扩大业务了。

在下周的利率决议会议上，日本央行将对长期经济和物价预估做出季度评估。

由九位委员组成的日本央行货币政策委员会不太可能大幅调整4月给出的预估中值。当时央行预计，核心CPI升幅未来几年将加快，到截至2016年3月的财年达到1.9%。

然而，这一预估远高于民间机构所预测的1%左右。许多分析师怀疑在日本被通缩困扰15年的情况下，物价是否可以如此快速地上升。

消息人士称，日本央行可能会略微上修当前财年2.9%的经济增幅预估，但料将基本维持下一财年和2015/16财年分别增长1.4%和1.6%的预估不变。(完)